Миссия ОБСЕ подтвердила начало разведения сил у Петровского в Донбассе

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтверждает начало разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ОБСЕ.

"9 ноября миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Петровского. Патрули СММ, находившиеся около участка разведения, видели, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования запустили осветительные ракеты в знак готовности к разведению сил и средств", - говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали, "как военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований покидали участок разведения вместе с вооружением". Миссия продолжит осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения.

Украина и Донецкая народная республика в субботу начали синхронный отвод сил в районе Петровского. О завершении отвода стороны должны уведомить ОБСЕ, наблюдатели которой зафиксируют это в отчетах. Затем в данном районе начнется комплекс мероприятий по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений.

Завершение отвода у Петровского финализирует процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.