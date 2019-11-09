Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Указ Зеленского о СМИ в Союзе журналистов Украины назвали "драконовским"

Этот указ предписывает до 31 декабря внести на рассмотрение Рады законопроект о регулировании деятельности медиа, который, в частности, будет включать положения о стандартах новостей и борьбе с недостоверной информацией

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Инициатива президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно рассмотреть в Раде законопроект об ужесточении требований к средствам массовой информации имеет характер "драконовских мер". Об этом в субботу заявил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко.

Указ Зеленского предписывает правительству до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о регулировании деятельности медиа, который, в частности, будет включать положения о стандартах новостей и борьбе с недостоверной информацией. "Во время парламентских слушаний по вопросу безопасности журналистов очертания изменений, которые в экспресс-режиме хочет реализовать власть, определили министр культуры Владимир Бородянский и председатель комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко, - написал глава союза на странице в Facebook. - Бородянский предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков и введение общества в заблуждение, также в редакционных ньюсрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей. На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа - накладывать санкции".

Другая инициатива, добавил он, касается процедуры блокирования СМИ, у которых в течение трех лет отсутствует прибыль. "Это не то, чего ждут от власти журналисты и медиа", - подчеркнул Томиленко.

"Изменения в информационном законодательстве должны проходить широкие публичные дискуссии. Находить поддержку и понимание как у журналистов и медиадеятелей, так и у международных институтов. Драконовские поправки в том виде, как их озвучивают отдельные представители власти, - это точно не о "реформах" и не об "укреплении государства", - заключил глава союза.

О проблемах со свободой слова на Украине и регулярном нарушении прав журналистов Киеву указывали как зарубежные организации, так и местные политики и эксперты. Международная организация "Репортеры без границ" в ежегодном индексе свободы СМИ в мире за 2019 год поместила Украину на 102-е место, что на ступень ниже прошлогоднего показателя. Самыми большими вызовами для свободы слова в стране, по мнению экспертов организации, остаются слежка или препятствование работе журналистов с применением насилия.

По информации Национального союза журналистов Украины, в 2018 году в стране зафиксировано 86 инцидентов с применением физической агрессии против журналистов.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Президент Боливии пригласил оппозицию обсудить ситуацию в стране на фоне протестов
Эво Моралес сообщил, что правительство уже направило предложение оппозиционным партиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС