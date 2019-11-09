Указ Зеленского о СМИ в Союзе журналистов Украины назвали "драконовским"

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Инициатива президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно рассмотреть в Раде законопроект об ужесточении требований к средствам массовой информации имеет характер "драконовских мер". Об этом в субботу заявил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко.

Указ Зеленского предписывает правительству до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о регулировании деятельности медиа, который, в частности, будет включать положения о стандартах новостей и борьбе с недостоверной информацией. "Во время парламентских слушаний по вопросу безопасности журналистов очертания изменений, которые в экспресс-режиме хочет реализовать власть, определили министр культуры Владимир Бородянский и председатель комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко, - написал глава союза на странице в Facebook. - Бородянский предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков и введение общества в заблуждение, также в редакционных ньюсрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей. На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа - накладывать санкции".

Другая инициатива, добавил он, касается процедуры блокирования СМИ, у которых в течение трех лет отсутствует прибыль. "Это не то, чего ждут от власти журналисты и медиа", - подчеркнул Томиленко.

"Изменения в информационном законодательстве должны проходить широкие публичные дискуссии. Находить поддержку и понимание как у журналистов и медиадеятелей, так и у международных институтов. Драконовские поправки в том виде, как их озвучивают отдельные представители власти, - это точно не о "реформах" и не об "укреплении государства", - заключил глава союза.

О проблемах со свободой слова на Украине и регулярном нарушении прав журналистов Киеву указывали как зарубежные организации, так и местные политики и эксперты. Международная организация "Репортеры без границ" в ежегодном индексе свободы СМИ в мире за 2019 год поместила Украину на 102-е место, что на ступень ниже прошлогоднего показателя. Самыми большими вызовами для свободы слова в стране, по мнению экспертов организации, остаются слежка или препятствование работе журналистов с применением насилия.

По информации Национального союза журналистов Украины, в 2018 году в стране зафиксировано 86 инцидентов с применением физической агрессии против журналистов.