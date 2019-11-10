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СМИ: новым послом Ирана в России станет бывший депутат меджлиса Казем Джалали

Полномочия постоянного представителя Исламской Республики в Москве Мехди Санаи истекут через несколько месяцев

ТЕГЕРАН, 10 ноября. /ТАСС/. Новым послом Ирана в Москве должен стать Казем Джалали, который до недавнего времени был депутатом меджлиса (парламента) страны. Об этом в субботу сообщает агентство ISNA.

За отставку Джалали с должности депутата проголосовали 146 членов парламента. Всего в голосовании принял участие 221 депутат.

Председатель Меджлиса Али Лариджани высоко отозвался о работе Джалали в качестве депутата, а также пожелал ему удачи на посту посла Ирана в России.

Должность посла Ирана в России с 2013 года занимает Мехди Санаи. Его полномочия на посту постоянного представителя Исламской Республики в Москве истекут через несколько месяцев.

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