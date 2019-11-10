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Иран направил Саудовской Аравии и Бахрейну предложение о сотрудничестве по безопасности

В МИД Ирана заявили, что получили в ответ положительную реакцию

ТЕГЕРАН, 10 ноября. /ТАСС/. Иранская сторона направила в Бахрейн и Саудовскую Аравию детали "Ормузской мирной инициативы", посвященной сотрудничеству в сфере региональной безопасности. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"План "Ормузской мирной инициативы", ранее представленный в ООН президентом Ирана Хасаном Роухани, в подробностях был направлен в ряд заинтересованных стран, включая Бахрейн и Саудовскую Аравию", - цитирует его агентство Fars. По словам представителя МИД, "Иран получил в ответ положительную реакцию".

Мусави не уточнил, каким еще странам было направлено сообщение с деталями инициативы, и не привел подробности ответа представителей этих государств.

23 сентября Роухани призвал все страны Персидского залива поддержать инициативу Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе. 25 сентября он представил проект "Ормузская мирная инициатива" на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам президента, "коалиция будет создана на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".

Теги
ИранСаудовская Аравия
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