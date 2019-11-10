Премьер-министр Северной Македонии назвал членство в ЕС безальтернативным вариантом

СКОПЬЕ, 10 ноября. /ТАСС/. Вступление в Европейский союз является безальтернативным вариантом для Северной Македонии и других стран Западных Балкан. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на встрече региональных лидеров, проходящей в городе Охрид.

"Республика Северная Македония не имеет альтернативы членству в ЕС, и я считаю, что у всего региона нет альтернативы членству в Европейском Союзе. Все, что нам на сегодняшний день нужно делать в данном направлении, это, конечно, использовать все возможности, которые у нас есть, для улучшения качества жизни во всем регионе", - подчеркнул Заев.

9-10 ноября в Охриде проходит саммит с участием премьера Северной Македонии Зорана Заева, главы правительства Албании Эди Рамы и сербского президента Александра Вучича, на которой будет обсуждаться вопрос о создании зоны так называемого мини-шенгена между тремя странами.