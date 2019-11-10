Парламентские выборы в Камеруне назначили на 9 февраля 2020 года

ПРЕТОРИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Камеруна Поль Бийя назначил на 9 февраля 2020 года проведение в стране парламентских и муниципальных выборов. Об этом сообщило в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на опубликованный в Яунде указ главы государства.

Срок полномочий избранного в сентябре 2013 года состава Национального собрания (нижней палаты парламента) Камеруна должен был завершиться осенью 2018 года. Однако он дважды продлевался президентом на год, что предусмотрено конституцией страны.

Парламентские выборы пройдут одновременно с муниципальными, в ходе которых будут избраны городские советники и мэры.

Национальное собрание насчитывает 180 депутатов, избираемых прямым голосованием. Закон предусматривает как одномандатные, так и многомандатные округа. В действующем составе Национального собрания абсолютное большинство имеет партия "Демократическое объединение камерунского народа", председателем которого является Бийя.

Он в очередной раз победил на президентских выборах осенью 2018 года. Бийя занимает пост главы государства с 1982 года. Нынешний срок его полномочий составляет 7 лет.

Сейчас Камерун переживает ответственный период своей истории, когда правительство и оппозиционные силы ведут общенациональный диалог в целях преодоления затяжного политического кризиса.

Разделенная страна

Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, однако пятая часть исторически использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.

После поражения Германии в Первой мировой войне ее африканская колония Камерун была передана под опеку Франции и Великобритании. Последняя получила небольшую территорию, граничащую с Нигерией. В 1960 году французская часть Камеруна добилась независимости. Год спустя находившаяся под британским контролем территория была разделена между Камеруном и Нигерией.

С 90-х годов минувшего века в англоязычной части Камеруна усилились сепаратистские тенденции, сопровождавшиеся требованием проведения референдума о независимости.

Очередная фаза напряженности возникла осенью 2016 года, когда в двух англоязычных провинциях Камеруна начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония".

Согласно подсчетам гуманитарных организаций, в ходе происходящих с 2016 года столкновений в Камеруне погибли 3 тыс. человек, еще около 500 тыс. стали беженцами. Продолжающийся конфликт негативно влияет на экономику страны и тормозит ее развитие.