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В Белом доме заявили, что не могут обещать Украине вечную помощь

Вашингтон надеется на достижение в будущем соглашения между Киевом и Москвой, заявил помощник президента США Роберт О'Брайен
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен AP Photo/Aijaz Rahi
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен
© AP Photo/Aijaz Rahi

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут гарантировать, что будут вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется на достижение в будущем соглашения между Киевом и Москвой. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире транслировавшейся в воскресенье на телеканале CBS передачи Face the Nation.

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"Я не стану делать предположений, что будет происходить дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли США продолжать поставлять Украине вооружение до тех пор, "пока Россия не прекратит поддерживать сепаратистов".

Теги
УкраинаСШАРоссияО'Брайен, Роберт
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