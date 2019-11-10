Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Mirror связала беспрецедентные меры британских спецслужб с сообщениями о хакерах и Россией

Некоторые из политиков, по данным газеты, лишились возможности пользоваться своими телефонами после попыток их взлома

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Британская контрразведывательная служба МИ-5 принимает "беспрецедентные меры" для того, чтобы защитить от взлома телефоны политиков, участвующих в досрочных выборах в Палату общин парламента Соединенного Королевства. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Mirror.

Согласно ее информации, спецслужбы забили тревогу после того, как неизвестные хакеры предприняли ряд попыток получить доступ к данным в телефонах политиков. По словам одного из пострадавших британских депутатов, имени которого газета не приводит, представители спецслужб заявили ему о "целенаправленных попытках иностранной державы взломать" учетные записи на его телефоне. На время, необходимое для проведения проверок и обеспечения должного уровня безопасности, некоторые из парламентариев и кандидатов в депутаты лишились возможности пользоваться своими устройствами, что создает помехи в предвыборной кампании. При этом жертвам хакерской атаки было рекомендовано не распространяться о произошедшем.

Daily Mirror связывает сообщения о хакерах с Россией и приписываемыми ей попытками влияния на выборы в западных странах. Москва неоднократно заявляла о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других государствах и отвергала обвинения в организации хакерских атак.

Теги
ВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Прокуратура Боливии начала расследование в отношении членов Высшего избирательного суда
Их подозревают в махинациях при проведении выборов главы государства, состоявшихся в октябре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС