Mirror связала беспрецедентные меры британских спецслужб с сообщениями о хакерах и Россией

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Британская контрразведывательная служба МИ-5 принимает "беспрецедентные меры" для того, чтобы защитить от взлома телефоны политиков, участвующих в досрочных выборах в Палату общин парламента Соединенного Королевства. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Mirror.

Согласно ее информации, спецслужбы забили тревогу после того, как неизвестные хакеры предприняли ряд попыток получить доступ к данным в телефонах политиков. По словам одного из пострадавших британских депутатов, имени которого газета не приводит, представители спецслужб заявили ему о "целенаправленных попытках иностранной державы взломать" учетные записи на его телефоне. На время, необходимое для проведения проверок и обеспечения должного уровня безопасности, некоторые из парламентариев и кандидатов в депутаты лишились возможности пользоваться своими устройствами, что создает помехи в предвыборной кампании. При этом жертвам хакерской атаки было рекомендовано не распространяться о произошедшем.

Daily Mirror связывает сообщения о хакерах с Россией и приписываемыми ей попытками влияния на выборы в западных странах. Москва неоднократно заявляла о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других государствах и отвергала обвинения в организации хакерских атак.