Эстонские депутаты пригласили коллег из Госдумы на встречу в Таллин

ТАЛЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Депутатская группа парламента Эстонии (Рийгикогу) по парламентским связям с Россией пригласила коллег из Госдумы совершить визит в Таллин. Об этом глава группы Ааду Муст рассказал в воскресенье.

Как сообщает портал ERR, приглашение Муст направил своему российскому коллеге Даниилу Бессарабову.

"Господин Бессарабов очень приятно отреагировал, когда узнал, что в новом созыве Рийгикогу создана группа по парламентским связям с Россией, - заявил Ааду Муст. - Он предложил развивать сотрудничество. Это всегда хорошо, когда соседи общаются. Этот принцип мы с нашими коллегами полностью разделяем. По моему мнению, встреча могла бы пройти уже в январе или феврале, но теперь нам надо будет найти подходящую для всех дату".

Как указано в тексте приглашения, последняя встреча представителей парламентов двух стран состоялась более четырех лет назад - в 2015 году в Москве. В этой связи, следуя успевшей сформироваться традиции, эстонские депутаты пригласили российских коллег посетить Таллин.

Муст добавил, что в повестку первой встречи не будут включены амбициозные задачи. "На первую встречу мы перед собой не ставим каких-то грандиозных целей, - сказал он. - Для начала надо наладить нормальный контакт".

По его мнению, начать выстраивать сотрудничество лучше с культурных отношений, а затем шаг за шагом двигаться дальше.