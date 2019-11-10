В Ираке пять итальянских военных пострадали при взрыве

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Пять итальянских военнослужащих получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Ираке. Как сообщил в воскресенье телеканал Rainews24 со ссылкой на Министерство обороны Италии, состояние троих из них оценивается как серьезное, однако угрозы их жизни нет.

По данным оборонного ведомства, атака не была направлена именно против итальянского контингента, занимающегося в рамках международной антитеррористической коалиции во главе с США подготовкой местных военных. Взрыв прогремел во время проезда конвоя по одной из дорог Курдского автономного района.