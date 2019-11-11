Трамп назвал обогащение урана очень плохим шагом со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана об обогащении урана очень плохим шагом для отношений между двумя странами. Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"По нашему мнению и согласно имеющейся информации, Иран обогащает и обогащал уран. Это очень плохой шаг!" - заявил он.

В то же время Трамп отметил, что "очень позитивным шагом" стало бы "возвращение похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона", пропавшего в Иране в 2007 году.

Иран в ночь на 7 ноября возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо, находящемся в 180 км к югу от Тегерана. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий, по условиям которого не имел права обогащать уран до 2025 года. В прошлом году из договора вышли США, что привело к сокращению выполнения Тегераном его обязательств по данной сделке.

Бывший агент ФБР Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина не имел никакого отношения к деятельности властей США и прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии событий, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.