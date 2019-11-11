Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Трамп назвал обогащение урана очень плохим шагом со стороны Ирана

Иран в ночь на 7 ноября возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана об обогащении урана очень плохим шагом для отношений между двумя странами. Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"По нашему мнению и согласно имеющейся информации, Иран обогащает и обогащал уран. Это очень плохой шаг!" - заявил он.

В то же время Трамп отметил, что "очень позитивным шагом" стало бы "возвращение похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона", пропавшего в Иране в 2007 году.

Иран в ночь на 7 ноября возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо, находящемся в 180 км к югу от Тегерана. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий, по условиям которого не имел права обогащать уран до 2025 года. В прошлом году из договора вышли США, что привело к сокращению выполнения Тегераном его обязательств по данной сделке.

Бывший агент ФБР Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина не имел никакого отношения к деятельности властей США и прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии событий, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Власти Никарагуа расценивают события в Боливии как госпереворот
Аналогичного мнения придерживаются власти Кубы, Венесуэлы и Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС