Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

Он был назначен на эту должность 22 мая

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы украинского государства.

"Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины", - говорится в сообщении.

Герус был назначен на эту должность 22 мая. Сейчас он является главой комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Следующим указом в понедельник Зеленский назначил своим внештатным представителем в правительстве Алексея Перевезенцева, бывшего госсекретаря Министерства экономического развития и торговли Украины.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Асад назвал женевский процесс по сирийскому урегулированию уловкой США
Этот формат не доказал свою состоятельность и провалился, считает президент Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС