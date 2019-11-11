Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы украинского государства.

"Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины", - говорится в сообщении.

Герус был назначен на эту должность 22 мая. Сейчас он является главой комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Следующим указом в понедельник Зеленский назначил своим внештатным представителем в правительстве Алексея Перевезенцева, бывшего госсекретаря Министерства экономического развития и торговли Украины.