МИД Китая обвинил США в слежке, отвергнув утверждения о хищении Китаем данных в Африке

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты занимаются прослушкой, кражей конфиденциальной информации и одновременно пытаются приписать собственные грехи Китаю, в частности в Африке. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"США в течение длительного времени планомерно и целенаправленно занимаются прослушкой, слежкой и хищением конфиденциальной информации - это касается как компаний, так и частных лиц", - отметил он на регулярном брифинге, комментируя заявления отдельных американских правительственных экспертов о том, что Китай якобы занимается хищением данных Африканского союза при помощи оборудования китайской компании Huawei.

По словам дипломата, Соединенные Штаты в данном случае, скорее, должны прокомментировать собственное поведение, поскольку занимаются прослушкой, что "уже давно не тайна".

"Американская сторона по-прежнему не дала по этому поводу каких-либо разъяснений. Китай и Африка - добрые друзья, партнеры, братья. Многие африканские лидеры на международных форумах, в том числе в ходе двусторонних масштабных мероприятий, на площадке ООН одобряют успешные результаты нашего высокоэффективного сотрудничества", - подытожил Гэн Шуан.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Компания оказалась под угрозой международных экономических санкций после обвинений США и Австралии в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.