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Политический кризис в Венесуэле

Евросоюз продлил на год санкции против Венесуэлы

Каракас будет находиться по европейскими санкциями до 14 ноября 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Совет ЕС в понедельник продлил на год санкции против Венесуэлы. Решение об этом принято в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год - до 14 ноября 2020 года", - говорится в итоговом заявлении.

Ограничительные меры в отношении Венесуэлы включают запрет на поставки в страну оружия и полицейского оборудования, а также черный список на 25 физлиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к европейской банковской системе.

Всех их ЕС считает ответственными за "нарушения прав человека и верховенства закона в Венесуэле".

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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