Полиция в Гонконге сообщила о задержании 266 участников уличных беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Гонконга за минувшую неделю задержали 266 участников уличных беспорядков. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник старший суперинтендант полиции Джон Цзе.

"С прошлого понедельника полиция задержала в общей сложности 266 человек, включая 212 мужчин и 54 женщин в возрасте от 11 до 74 лет. Их обвиняют в незаконных собраниях, владении оружием и совершении актов вандализма", - уточнил он.

Комментируя события нынешнего дня, Джон Цзе отметил, что радикальные протестующие с утра возводили баррикады и блокировали дороги в 120 точках по всему Гонконгу. "Они совершали опасные выходки: кидали посторонние предметы на рельсы метро, устраивали поджоги, бросали бутылки с зажигательной смесью в вагонах подземки", - сказал офицер. Он назвал шокирующим инцидент, в ходе которого радикалы облили горючей жидкостью и подожгли прохожего, который подверг критике их действия. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии.

Джон Цзе сообщил, что правоохранительные органы ведут расследования из-за двух случаев возможного превышения полицейскими своих полномочий. В одном из таких случаев офицер на мотоцикле в понедельник намеренно пытался наехать на убегающих демонстрантов, он временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Старший суперинтендант также подтвердил случай применения огнестрельного оружия, в результате которого в живот был ранен один из протестующих. По словам Джона Цзе, стрелявший из табельного оружия полицейский подвергся нападению со стороны группы радикалов, которые могли отобрать у него пистолет. В то же время суперинтендант выразил озабоченность произошедшей утечкой в интернете персональных данных полицейского и членов его семьи, в адрес которых стали поступать угрозы.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.