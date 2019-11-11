Делегация США впервые примет участие в Глобальном форуме молодых дипломатов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Американская делегация впервые откликнулась на приглашение принять участие в III Глобальном форуме молодых дипломатов, который пройдет 13-15 ноября в Москве. Об этом сообщил в понедельник председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков на пресс-конференции в ТАСС.

"Я хочу отметить, что ничего особенного мы не делали. В стандартном порядке направили им приглашения, как и остальным участникам, они заинтересовались. На форумах они впервые", - сказал он.

Колпаков добавил, что ранее американские и британские коллеги посещали Московский дипломатический клуб, который объединяет сотрудников, аккредитованных в диппредставительствах в России.

Кроме того, председатель Совета молодых дипломатов рассказал о темах дискуссий, которые пройдут в закрытом формате. "Будем обсуждать проект устава международной Ассоциации молодых дипломатов, о котором мы говорили уже в прошлом году. Работа идет, но не так быстро, как нам всем хочется, потому что участников много, комментариев много, но мы идем стабильно вперед. Вторая закрытая сессия будет посвящена выработке итогового документа нашего форума", - пояснил он.

Предстоящий форум побьет рекорд по количеству участников из разных стран - более 160 делегатов из 85 государств мира. Специальными гостями мероприятия, как ожидается, станут заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал. По словам организаторов, впервые в рамках форума состоится официальная церемония подписания Меморандума о взаимодействии между организациями молодых сотрудников МИД России и МИД ОАЭ.