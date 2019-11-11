Сторонники Филарета ворвались в суд, который отменил приостановку ликвидации УПЦ КП

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Сторонники главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархта (УПЦ КП) Филарета в понедельник ворвались в здание киевского суда, который отменил прежнее решение приостановить ликвидацию УПЦ КП.
С криками "Мы требуем правосудия" сторонники разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание. Дорогу им преградила охрана. Сами участники судебного заседания вынуждены были забаррикадировались изнутри стульями, чтобы довести заседание до конца и огласить решение, сообщает издание "Левый берег".