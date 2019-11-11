Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сторонники Филарета ворвались в суд, который отменил приостановку ликвидации УПЦ КП

Дорогу им преградила охрана

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Сторонники главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархта (УПЦ КП) Филарета в понедельник ворвались в здание киевского суда, который отменил прежнее решение приостановить ликвидацию УПЦ КП.

С криками "Мы требуем правосудия" сторонники разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание. Дорогу им преградила охрана. Сами участники судебного заседания вынуждены были забаррикадировались изнутри стульями, чтобы довести заседание до конца и огласить решение, сообщает издание "Левый берег".

Теги
УкраинаФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)
Реклама на ТАСС
Мнение
Кризис? Какой кризис? Американцы не замечают того, о чем предупреждал их Владимир Путин
Андрей Шитов — о том, грядет ли в США "горячая" гражданская война
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС