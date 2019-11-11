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Кризис на Украине

Украинская сторона заявила о завершении разведения войск в районе Петровского

Со вторника должны начаться мероприятия по разминированию территорий и их очистке от взрывоопасных предметов, отметил руководитель пресс-службы "операции объединенных сил" Александр Штупун

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Этап разведения сил и средств в районе Петровского завершен, во вторник должно начаться разминирование территории. Об этом в понедельник сообщил руководитель пресс-службы "операции объединенных сил" Александр Штупун.

"Согласно графику, сегодня в 12 часов завершилось практическое разведение военнослужащих. Сейчас проходит информирование Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ через МВД о том, что этот процесс закончился, и будет происходить верификация наблюдателями. С завтрашнего дня должны начаться мероприятия по разминированию территорий и их очистке от взрывоопасных предметов", - цитирует его украинский "Пятый канал".

ТАСС пока не располагает информацией об отводе сил от СММ ОБСЕ.

В субботу Донецкая народная республика и Украина приступили к отводу сил и средств на пилотном участке разведения сил и средств в Донбассе. Силы ДНР уже завершили вывод своих подразделений и вооружений из Петровского.

нынешние мероприятия финализируют процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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