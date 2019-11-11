В Варшаве в марше националистов принимают участие несколько десятков тысяч человек

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Традиционное шествие национал-патриотических и ультраправых организаций, которое ежегодно проводится в польской столице по случаю Дня независимости Польши, стартовало в понедельник в центре города с участием нескольких десятков тысяч человек. Точное число присоединившихся к манифестации мэрия и полиция пока не называют, но организаторы заявляют о 50-60 тыс. человек.

Большинство маршируют с бело-красными национальными флагами и другой патриотической символикой. В этом году шествие проходит под общим названием "Заботься о всей нации". Одновременно в соседней части города свою акцию под лозунгом "За вашу и нашу свободу" проводят представители антифашистских организаций. Маршруты их движения не пересекаются.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники Марша независимости поджигают файеры и взрывают петарды. Над толпой поднимается белый дым.

Учитывая, что в разные годы во время Марша независимости неоднократно доходило до стычек и потасовок, безопасность массовых мероприятий обеспечивают многочисленные представители полиции, а также военной жандармерии и контртеррористических групп. По всей трассе движения марша в сторону Национального стадиона его направляет внутренняя служба безопасности шествия. О серьезных инцидентах пока не сообщается.

Ранее на площади Пилсудского у Могилы неизвестного солдата по случаю праздника прошли официальные торжества с участием представителей правительства, парламента, армии, духовенства, многочисленных местных жителей. Под музыкальное сопровождение военного оркестра состоялась торжественная смена караула, поднятие государственного флага и смотр войск, прогремел 21 выстрел из пушек, прошел небольшой парад и церемония возложения венков.

День независимости в Польше был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой в стране начался процесс перемен и восстановления государственности, возглавляемый вернувшимся из германского плена Юзефом Пилсудским. Под влиянием различных исторических событий праздник исчезал из календаря и даже на какое-то время был забыт поляками, но сейчас отмечается очень широко. В этом году Польша отмечает 101-ю годовщину обретения независимости. По этому случаю в разных городах республики проходят праздничные мероприятия, концерты и шествия.