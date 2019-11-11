Президент Чили считает, что беспорядки в стране могли спровоцировать внешние силы

ТАСС, 11 ноября. Правительство Чили расследует возможную причастность иностранных сил к вспышке в минувшем месяце насильственных акций протеста в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера в интервью, размещенном в понедельник в газете Financial Times.

"Есть много доказательств того, что за подобной ситуацией стоят силы, которые в Чили раньше не действовали, или же мы не знали о том, что они действовали", - отметил Пиньера. Он обратил внимание на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро открыто поддержал протестующих. Кроме того, по словам главы государства, чилийское правительство получило информацию от Госдепартамента США и из других источников о том, что за насилием стоят не только "обычные правонарушители", но и "группировки, связанные с торговцами наркотиками".

Глава чилийского государства также сказал, что разведывательная служба Чили работает "очень плохо" и существует необходимость ее "серьезного преобразования и модернизации". Бывший бизнесмен-миллиардер признал, что его застали врасплох массовые акции протеста с требованием большего равенства после объявления о росте тарифов на проезд в метро на 3,7%.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек.

Согласно информации чилийского Национального института прав человека, во время протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 1600 человек, задержаны свыше 4300. По 145 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Власти также проводят расследования обстоятельств гибели пяти человек в результате действий правоохранительных органов.