Парламент Молдавии рассмотрит вотум недоверия правительству 12 ноября

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии рассмотрит инициативу Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду на пленарном заседании во вторник, 12 ноября. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь законодательного органа Лилия Ангел.

"Вотум недоверия будет обсуждаться во вторник. Заседание назначено на 10:00 (11:00 мск)", - сказала она.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла ПСРМ, а также проевропейский блок Acum, одним из лидеров которого является Санду. Они объединились для отстранения Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого обвинили в коррупции и узурпации власти.

Конфликт возник вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной Плахотнюком. Премьер решила лично отбирать кандидатов на эту должность, однако ПСРМ высказалась против. В Соцпартии объяснили, что инициатива Санду не обсуждалась в коалиции, а также идет вразрез с конституцией. Согласно основному закону страны, Высший совет прокуроров предлагает кандидата в генпрокуроры на утверждение президенту.