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Трамп: все враги США "в страхе бегут"

Противники Вашингтона не имеют шансов в противостоянии с американской мощью, отметил глава Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по случаю отмечаемого в США в понедельник Дня ветеранов выступил на церемонии в нью-йорксом Мэдисон-сквере перед группой военнослужащих, участвовавших во второй мировой войне, войне в Корее, войне во Вьетнаме, войне в Персидском заливе и в Ираке и подчеркнул, что США никто не в силах противостоять.

"Те, кто выступают против нас, не имеют никаких шансов против праведной мощи американских вооруженных сил", - заявил он, сославшись в качестве примера на недавнюю операцию по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. "Всего несколько недель назад военнослужащие американских спецподразделений проникли в убежище террористов и призвали к ответу террориста номер один в мире, - отметил он. - Благодаря американским солдатам аль-Багдади убит, его заместитель убит, и мы нацелились на третьего человека в системе их командования. Их правлению, основанному на терроре, положен конец, и все наши враги в страхе бегут".

По словам Трампа, высокий боевой дух американцев "помог нам побеждать тиранов, одолеть фашизм, разгромить коммунизм и противостоять терроризму". "В День ветеранов наша страна подтверждает свое важнейшее обязательство: мы должны заботиться о тех, кто вынес на своих плечах тяжесть боевых действий", - добавил он.

День ветеранов - федеральный праздник в США, он отмечается ежегодно 11 ноября в день заключения перемирия в первой мировой войне в память о ветеранах всех видов вооруженных сил США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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