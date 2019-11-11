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Политический кризис в Молдавии

Блок Acum уйдет в оппозицию в случае отставки правительства Молдавии

Премьер-министр Майя Санду обвинила президента Игоря Додона в нежелании "разрушать коррупционные схемы бывшего режима"

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Проевропейский блок Acum перейдет в оппозицию и не будет создавать новую коалицию с поддерживающей президента Игоря Додона Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), если правительство будет отправлено в отставку. Об этом заявила в понедельник премьер-министр Майя Санду в эфире общественного телеканала Moldova-1 накануне обсуждения вотума недоверия кабинету.

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"Ни о какой другой коалиции Acum с социалистами в случае отставки правительства не может быть и речи. Если они хотят вернуть ситуацию к тому, что было до июня этого года, то мы в этом участвовать не будем", - сказала Санду, которая является одним из лидеров блока. Она обвинила президента в нежелании "разрушать коррупционные схемы бывшего режима", который возглавлял бежавший из страны молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.

"Если правительство отправят в отставку, мы перейдем в оппозицию и будем бороться с этим так же, как боролись с режимом Плахотнюка", - отметила премьер.

Теги
МолдавияПлахотнюк, Владимир ГеоргиевичДодон, ИгорьСанду, МайяПолитический кризис в Молдавии
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