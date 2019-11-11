Суд Кувейта приговорил россиянку к 15 годам тюрьмы за присвоение госсредств

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовный суд Кувейта приговорил в понедельник россиянку Марию Лазареву и ее кувейтского коллегу Саида Дашти к 15 годам тюремного заключения и крупному денежному штрафу по делу о присвоении государственных средств. Об этом сообщило издание Erem News.

"Уголовный суд Кувейта вынес решение о лишении свободы председателя кувейтской и региональной транспортной компании KGL Investment Саида Дашти и его заместителя, гражданки России Марии Лазаревой сроком на 15 лет по обвинению в присвоении в общей сложности более $3,5 млн и обязал осужденных выплатить штраф в размере $7 млн", - говорится в приговоре суда.

Россиянка Мария Лазарева и Саид Дашти были арестованы в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы по обвинению в растрате $70 млн государственных средств, выделенных на создание логистического хаба.

В мае этого года Апелляционный суд Кувейта определил залоговую сумму в размере почти $66 млн для освобождения осужденной россиянки. После того, как спустя месяц залоговая сумма была снижена до $3,3 млн, Лазарева 13 июня вышла на свободу после ее уплаты.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 90 дней.