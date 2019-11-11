Президент Сальвадора призвал граждан перебраться на возвышенности из-за опасности цунами

ТАСС, 11 ноября. Президент Сальвадора Найиб Букеле призвал граждан страны эвакуироваться на возвышенности в связи с возможной угрозой цунами.

"Предупреждение было выпущено Министерством обороны США, - написал он в понедельник в Twitter. - Те, кто находится в прибрежной зоне, должны перебраться на возвышенность. Также необходимо доставить на берег небольшие лодки".

Кроме того, Букеле добавил, что в Никарагуа власти принимают аналогичные меры для защиты населения от возможного удара стихии.

Ранее посольство США в Сальвадоре информировало о том, что самолет Минобороны США зафиксировал возможное цунами примерно в 1 тыс. км от побережья Сальвадора и Никарагуа.