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Армия Мали проводит масштабное наступление на позиции боевиков

Поддержку сухопутным войскам страны оказывает военная авиация

ТАСС, 11 ноября. Правительственная армия Мали при поддержке авиации проводит масштабное наступление на позиции боевиков экстремистских группировок в центре страны. Об этом, как сообщает агентство France Presse, говорится в обнародованном в понедельник коммюнике властей африканской страны.

"Силы обороны и безопасности Мали проводят широкомасштабное наступление на базы террористов в ряде населенных пунктов в центре страны", - отмечается в заявлении.

Точное число ликвидированных боевиков силовики не называют, ограничиваясь сведениями о "нескольких убитых террористах". "Сожжены транспортные средства и мотоциклы, найдено военное обмундирование и удостоверения личности людей различной национальности", - сообщили власти, добавив, что "поддержку сухопутным войскам Мали оказывает военная авиация".

В коммюнике правительства говорится, что наступление армии началось вслед за серией громких терактов, устроенных экстремистами. Так, 1 ноября в результате нападения боевиков в районе Инделиман (округ Ансонго, регион Гао) погибли, по меньшей мере, 49 военнослужащих. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ответный план

В ответ на активизацию действий экстремистов президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта поручил в ноябре командованию вооруженных сил республики выработать и реализовать новый план наступления на позиции группировок джихадистов.

Одновременно с войсками Мали военнослужащие французских сил "Бархан" на минувшей неделе начали наступление на укрепления террористов в районе границ трех стран - Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Различные террористические группировки продолжают действовать в центральных и северных областях страны. Жертвами их атак становятся мирные жители, военнослужащие правительственной армии, а также миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи.

В октябре правительство Мали продлило на год - до 31 октября 2020 года - режим чрезвычайного положения в связи с сохраняющимися угрозами со стороны террористов и экстремистов.

Теги
Кейта, Ибрагим БубакарМали
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