Армия Мали проводит масштабное наступление на позиции боевиков

ТАСС, 11 ноября. Правительственная армия Мали при поддержке авиации проводит масштабное наступление на позиции боевиков экстремистских группировок в центре страны. Об этом, как сообщает агентство France Presse, говорится в обнародованном в понедельник коммюнике властей африканской страны.

"Силы обороны и безопасности Мали проводят широкомасштабное наступление на базы террористов в ряде населенных пунктов в центре страны", - отмечается в заявлении.

Точное число ликвидированных боевиков силовики не называют, ограничиваясь сведениями о "нескольких убитых террористах". "Сожжены транспортные средства и мотоциклы, найдено военное обмундирование и удостоверения личности людей различной национальности", - сообщили власти, добавив, что "поддержку сухопутным войскам Мали оказывает военная авиация".

В коммюнике правительства говорится, что наступление армии началось вслед за серией громких терактов, устроенных экстремистами. Так, 1 ноября в результате нападения боевиков в районе Инделиман (округ Ансонго, регион Гао) погибли, по меньшей мере, 49 военнослужащих. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ответный план

В ответ на активизацию действий экстремистов президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта поручил в ноябре командованию вооруженных сил республики выработать и реализовать новый план наступления на позиции группировок джихадистов.

Одновременно с войсками Мали военнослужащие французских сил "Бархан" на минувшей неделе начали наступление на укрепления террористов в районе границ трех стран - Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Различные террористические группировки продолжают действовать в центральных и северных областях страны. Жертвами их атак становятся мирные жители, военнослужащие правительственной армии, а также миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи.

В октябре правительство Мали продлило на год - до 31 октября 2020 года - режим чрезвычайного положения в связи с сохраняющимися угрозами со стороны террористов и экстремистов.