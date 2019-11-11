В Минске пройдет заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится на фоне важного этапа в мирном процессе. Украина и Донецкая народная республика (ДНР) в субботу начали синхронный отвод войск в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Именно договоренность начать этот процесс была главным итогом последней встречи контактной группы, состоявшейся 29 октября.

В ДНР уже в субботу сообщили о том, что вооруженные силы республики полностью покинули район. В свою очередь украинская сторона заявила, что ей на отвод войск понадобится три дня, после чего в районе начнется разминирование и разбор фортификационных сооружений.

Петровское - последний из трех пилотных участков, на которых стороны еще в 2016 году обязались создать зоны безопасности. Отсутствие у прежнего руководства Украины политической воли к мирному урегулированию конфликта приостановило тогда как реализацию этих договоренностей, так и выполнение всех остальных, прежде всего политических пунктов минских соглашений.

Вернуться к этому вопросу удалось только после победы на президентских выборах весной этого года Владимира Зеленского. Придя к власти под лозунгами возвращения мира в Донбасс, новая команда поставила вопрос об активизации работы в минском формате и о необходимости встречи лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Москва в свою очередь обусловила возможность саммита выполнением прежних договоренностей, которые были проигнорированы Киевом. К числу таких условий в Москве отнесли письменную фиксацию в рамках контактной группы согласия сторон на реализацию "формулы Штайнмайера", разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также предварительное согласование итогов предстоящего саммита.

Отвод войск в Петровском оставался фактически последним из невыполненных условий. Его завершение, как ожидается, должно дать новый импульс мирному процессу как на площадке минской контактной группы, так и в рамках нормандского формата.

Новая повестка

После разведения сил в Петровском одной из главных тем контактной группы должен стать вопрос о дальнейших мерах по отводу войск. Еще при согласовании осенью 2016 года инициативы о создании пилотных зон безопасности предполагалось, что этот процесс будет продолжен, вплоть до распространения его на всю линию соприкосновения. В субботу стороны также высказали надежду, что за процессом в Петровском последует обсуждение новых участков отвода войск.

Вместе с тем замкомандующего силовой операцией в Донбассе Богдан Бондарь высказал мнение, что до весны 2020 года нового отвода сил ждать не стоит. "Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции, - заявил он. - Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные заграждения".

Еще одним препятствием для продолжения начавшегося процесса в сфере безопасности может стать инициатива, с которой неожиданно на прошлой неделе выступил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время поездки группы зарубежных послов в Золотое. Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

На это заявление сразу же отреагировали в Донецкой и Луганской народных республиках. В понедельник парламент ДНР принял постановление, в котором указал, что ввод в зону разведения сил в Петровском контингента Национальной полиции и Национальной гвардии Украины станет нарушением пункта 8 Рамочного решения от 21 сентября 2016 года, и в этом случае со стороны Донецка последуют зеркальные действия и в зону будут введены подразделения МВД республики. В свою очередь глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подобные действия украинской стороны в Золотом сделают невозможным разведение сил на новых участках.

Создание зоны безопасности в Петровском открывает возможность для обсуждения еще одной темы - о новом пропускном пункте в этом районе. В ДНР уже заявили, что начали изучать данный вопрос. Как отметил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, "разговоры о том, чтобы разминировать дорогу и открыть движение для местных жителей и миссии ОБСЕ, ведутся, но пока они на стадии рассмотрения [на переговорах в Минске]".

В настоящее время между Украиной и ДНР действуют только четыре пропускных пункта: "Горловка" - "Майорское" на севере ДНР, "Еленовка" - "Новотроицкое" к юго-западу от Донецка, "Александровка" - "Марьинка" к западу от Донецка и "Октябрь" - "Гнутово" на юге Донбасса. Изнурительные очереди в пунктах пропуска на линии разграничения в связи с ограниченным количеством таких КПП уже стали, по данным ОБСЕ, с декабря 2018 года причиной гибели 18 мирных жителей Донбасса.