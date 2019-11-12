Reuters: глава администрации Гонконга обвинила протестующих в эгоизме

ТАСС, 12 ноября. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что демонстранты, пытающиеся парализовать город, ведут себя очень эгоистично. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Глава Гонконга выразила надежду, что университеты и школы города обратятся к своим студентам и ученикам с призывом не принимать участия в насилии. Лам добавила, что власти делают все возможное для того, чтобы провести честные и безопасные выборы депутатов районных советов, которые должны состояться 24 ноября.

Новая волна беспорядков охватила город в понедельник. Протестующие стали блокировать дороги в разных районах в попытке спровоцировать транспортный коллапс. На этом фоне во вторник были приостановлены занятия практически во всех местных университетах. Минувшим днем в различных инцидентах были ранены свыше 60 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, включая 21-летнего учащегося колледжа, получившего огнестрельное ранение в живот.

Во вторник утром демонстранты в масках из числа студентов попытались перекрыть дороги для движения транспорта, в результате чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.