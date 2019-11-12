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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль закрыл КПП на границе с Газой

Также сокращена зона рыболовства для палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израиль во вторник закрыл КПП "Эрез" и "Керем-шалом" на границе с сектором Газа, а также сократил зону рыболовства в Средиземном море для палестинских моряков. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

По данным радиостанции, в ближайшее время кабинет безопасности еврейского государства соберется для обсуждения ситуации на границе с палестинским приморским анклавом.

В ночь на вторник Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. По данным радио Kan, которое ссылается на палестинские источники, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.

Утром во вторник сирены воздушной тревоги прозвучали в крупных городах Ашдод и Ашкелон, а также ряде районов на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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