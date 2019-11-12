Палестинская группировка обещает жесткий ответ на убийство Израилем ее лидера

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Палестинская группировка "Исламский джихад" пообещала во вторник жесткий ответ на убийство Израилем одного из ее лидеров. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на заявление данной структуры.

На рассвете израильская армия нанесла удар по дому в квартале Эш-Шуджаия города Газа. В результате атаки погиб командир вооруженного крыла "джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - 42-летний Баха Абу аль-Ата и его жена Асма. Еще пять человек, в том числе четверо их детей получили ранения.

"Хотим подтвердить, что реакция на это преступление не будет иметь границ, ответ будет пропорционален масштабу совершенного врагом преступления, - отметили радикалы. - Объявляем о полной боевой готовности и мобилизации в рядах наших бойцов. Оккупация пожнет все плоды своей агрессии, а мы продолжим идти дорогой благородных, чтобы освободить Палестину".

Вслед за ликвидацией Абу аль-Ата из Газы последовала серия ракетных ударов по территории еврейского государства. Согласно поступающей информации, сирены воздушной тревоги несколько раз срабатывали в южных районах Тель-Авива, а также нескольких городах в центральной части Израиля. Как заявило боевое подразделение группировки "Комитеты народного сопротивления" - "Бригады Насера Салах-эд-Дина", ее активисты выпустили по Тель-Авиву две ракеты. Сообщается о том, что израильская авиация подвергает бомбардировкам позиции радикалов в анклаве в ответ на пуски.

С реакцией на убийство командира "Исламского джихада" уже выступил и так называемый совместный оперативный штаб сопротивления в Газе, который возложили на Израиль "всю ответственность за это трусливое преступление". В коммюнике группировки грозят дать "болезненный ответ" на ликвидацию Абу аль-Ата и навязать "свои правила ведения боевых действий". По некоторым данным, в Израиль уже направилась делегация египетской разведки, которая традиционно выступает посредником каждый раз, когда в секторе обостряется противостояние.