Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Порядка 50 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю по состоянию на 09:10 сегодня утром (по местному времени, 10:10 мск 12 ноября - прим. ТАСС). Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 20 из них", - говорится в распространенном военными заявлении.

С утра 12 ноября сирены воздушной тревоги несколько раз срабатывали в Тель-Авиве, его городах-спутниках Ришон-Леционе, Бат-Яме и Холоне, а также крупных городах Ашдод и Ашкелон на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах страны. По информации израильского государственного радио Kan, одна из многих запущенных из Газы ракет попала во вторник в жилой дом на юге страны. Информации о жертвах не поступало, зданию причинен ущерб.

В ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. По данным Kan, которое ссылается на палестинские источники, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.