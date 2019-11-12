Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет

Система ПВО "Железный купол" перехватила 20 ракет
Описание
© AP Photo/Khalil Hamra

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

На эту тему

"Порядка 50 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю по состоянию на 09:10 сегодня утром (по местному времени, 10:10 мск 12 ноября - прим. ТАСС). Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 20 из них", - говорится в распространенном военными заявлении.

С утра 12 ноября сирены воздушной тревоги несколько раз срабатывали в Тель-Авиве, его городах-спутниках Ришон-Леционе, Бат-Яме и Холоне, а также крупных городах Ашдод и Ашкелон на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах страны. По информации израильского государственного радио Kan, одна из многих запущенных из Газы ракет попала во вторник в жилой дом на юге страны. Информации о жертвах не поступало, зданию причинен ущерб.

В ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. По данным Kan, которое ссылается на палестинские источники, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.

Реклама на ТАСС
Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с Путиным после двухдневного визита в США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС