Сотрудницам Министерства административных реформ Индонезии запретили носить никабы

СИНГАПУР, 12 ноября. /ТАСС/. Министр административных реформ Индонезии Тжахжо Кумоло запретил сотрудницам своего ведомства приходить на работу в традиционном мусульманском наряде - никабе, который практически полностью скрывает лицо, оставляя открытым лишь небольшую полоску для глаз. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

"В свободное от работы время вы можете ходить в чем угодно, так как законы республики не возбраняют ношение традиционных нарядов, но для государственных органов установлен строгий дресс-код", - приводит издание слова министра. Кумоло не пояснил, чем было вызвано введение запрета. По мнению же министра по делам религий Фахрула Рази, данное требование связано с вопросами безопасности - руководители государственных ведомств не хотят, чтобы их сотрудники были полностью укрыты одеждами.

Рази предположил, что заявленное требование, очевидно, вызовет неоднозначную реакцию как среди государственных служащих, так и среди религиозных деятелей. Глава национальной комиссии по защите прав человека Мануфризал Манан отметил, что "даже ради обеспечения безопасности нельзя просто так попирать базовые гражданские принципы".

Индонезия является крупнейшим в мире государством с мусульманским населением. Из 260 млн проживающих там человек около 88% исповедуют ислам. Большинство из них являются умеренными мусульманами. Женщины там как правило не носят никабы, бурки или паранджу, но часто пользуются хиджабами. Наиболее серьезный "дресс-код" в стране действует только в провинции Ачех, получившей религиозную автономию в 2001 году в обмен на прекращение сепаратисткой деятельности.