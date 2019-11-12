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Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против Владимира Соловьева

Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко надеется, что российский ведущий "ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины"

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко) Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины завела два уголовных дела против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева.

"Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление <...> Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых ведется следственными отделами в Мариуполе и Северодонецке", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook, разместив также на ней копию ответа СБУ.

Гончаренко выразил надежду, что Соловьев "ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины", и будет включен в санкционные списки Европы.

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