Полиция Гонконга за сутки задержала 287 участников уличных беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга за последние сутки задержали 287 участников уличных беспорядков, включая 187 студентов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции руководитель пресс-службы полиции старший суперинтендант Гун Винчэн.

"С минувшего понедельника полиция задержала в общей сложности 287 человек, включая 206 мужчин и 81 женщину, в возрасте от 12 до 82 лет. Они обвиняются в незаконных собраниях, владении оружием и нанесении ущерба собственности", - отметил он.

"Мы очень встревожены тем, что в эти мятежные действия вовлечены все больше молодых учащихся. Так, свыше 60% задержанных (187 человек) - студенты", - уточнил офицер.

Гун Винчэн выразил озабоченность действиями радикалов, которые кидали на рельсы поездов крупные посторонние предметы, разбрасывали на проезжую часть шипы-колючки для прокола шин. По его словам, протестующие в масках не только парализовали транспортное движение, но и устроили хаос на территории сразу нескольких университетов.

В частности, возле Университета Гонконга митингующие кидали стулья с пешеходного моста на дорогу, задев при этом проезжавшего мотоциклиста. В Китайском университете Гонконга бунтующие студенты вооружились луком со стрелами, забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Беспорядки также отмечены и в Политехническом университете. Во вторник полиция применяла слезоточивый газ для разгона групп радикалов, перекрывших баррикадами ряд улиц, в том числе в деловом центре города.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.