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Вице-премьер Украины Кулеба считает, что Киеву необходимо в январе вернуться в ПАСЕ

Дмитрий Кулеба отметил, что в январе произойдет "перезагрузка" ПАСЕ, поскольку ожидается смена руководства организации

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украинская делегация должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью украинскому информагентству РБК-Украина.

"Я считаю, что январь - это возможность вернуться в Ассамблею, показать, что мы способны на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются. Бросать Ассамблею раз и навсегда - это неправильно категорически", - заявил он. Кулеба сообщил, что в январе произойдет "перезагрузка" ПАСЕ, поскольку ожидается смена руководства организации. "В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится председатель, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", - добавил он.

Верховная рада Украины отказалась направлять свою делегацию на открывшуюся в Страсбурге осеннюю сессию ПАСЕ в знак протеста против принятого организацией летом нынешнего года решения восстановить в полном объеме права российской делегации.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией.

Глава украинской делегации, депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявляла ранее, что украинские парламентарии рассмотрят возвращение к работе в ПАСЕ только после консультаций с другими странами и в зависимости от условий создания механизма по привлечению к ответственности стран, нарушающих правила СЕ.

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