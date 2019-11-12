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Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского

По словам Вадима Пристайко, предложение Нурсултана Назарбаева организовать переговоры двух лидеров имело чисто дипломатический характер

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что не стоит ожидать в ближайшее время двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си, которая опубликовала во вторник интервью с Пристайко, в котором он комментирует предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева помочь с организацией встречи лидеров России и Украины.

В ответ на вопрос, считает ли он реальной возможность встречи Путина и Зеленского вне нормандского формата, Пристайко сказал: "Я, так же как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна". Однако глава МИД Украины отметил, что такую возможность следует обсуждать только после подтверждения от российской стороны. "Тогда мы будем принимать решение", - сказал Пристайко.

Глава МИД Украины добавил, что Украина намерена продолжить переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе в формате "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), поскольку считает его более комфортным для себя. "Но мы остаемся в нормандском формате, - заявил Пристайко. - Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет ".

Пристайко сказал, что он присутствовал при обсуждении вопроса об возможности проведения в Казахстане российско-украинской встречи в верхах. Разговор Назарбаева и Зеленского состоялся в конце октября в Японии, куда они были приглашены на интронизацию нового императора. По словам главы украинского МИД, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер. "Если нужна помощь - я готов помочь", - пересказал Пристайко суть предложения Назарбаева. По словам министра, Зеленский ответил: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться ".

Пристайко добавил, что Зеленский подтвердил Назарбаеву свою готовность встретиться с президентом России, также как он заявлял об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Однако, по словам главы МИД Украины, Зеленский не рассматривает двусторонние переговоры с российским лидером в качестве альтернативы саммиту в нормандском формате. "О том, что давайте мы вместо чего-то устроим эту встречу - такого разговора не было ", - сказал Пристайко в интервью Би-би-си.

Во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать в Казахстане встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение Назарбаева, заявил, что встреча президентов России и Украины без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу. По словам Пескова, Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандском формате.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльПристайко, Вадим Владимирович
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