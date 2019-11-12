Новый парламент Канады приступит к работе 5 декабря

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Члены нового парламента Канады, избравшиеся в законодательный орган страны по итогам выборов 21 октября, приступят к работе 5 декабря. Об этом во вторник заявил канадский премьер-министр, лидер Либеральной партии Джастин Трюдо по итогам встречи в Оттаве с лидером оппозиционной Консервативной партии Эндрю Широм.

"Члены парламента могут вернуться на работу в Палату общин (нижняя палата - прим. ТАСС) 5 декабря - сразу после завершения саммита НАТО в Лондоне (будет проходить 3-4 декабря - прим. ТАСС)", - цитирует Трюдо его пресс-служба. Премьер-министр также пообещал, что будущее правительство Канады, которое должно быть сформировано 20 ноября, будет тесно работать с оппозиционными партиями во благо всех канадцев.

Либеральная партия Канады 21 октября выиграла парламентские выборы. Согласно данным избиркома, либералы одержали верх в 157 из 338 избирательных округов, получив 33,1% голосов. Консервативная партия победила в 121 округе (34,4% голосов), на третьем месте "Квебекский блок" (победа в 32 округах, 7,7%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 24 округах, 15,9%) и Партия "зеленых" Канады (победа в 3 округах, 6,5%), один мандат получил независимый кандидат.

Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов. Трюдо уже заявил, что не будет создавать парламентскую коалицию ни с одной их оппозиционных партий.