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Трамп и Макрон провели телефонный разговор

Как рассказали в Белом Доме, стороны обсудили Сирию, Иран и предстоящий саммит НАТО

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Сирию, Иран, вопросы торговли, а также саммит НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Два лидера подтвердили свое намерение продолжать координацию по Сирии. Они также выразили беспокойство в связи с шагами Ирана по развитию его ядерной программы. Президент Трамп также подчеркнул важность обеспечения равных условий для американских компаний", - говорится в сообщении. Кроме того, президенты поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи "с партнерами в Лондоне в следующем месяце" на саммите НАТО.

Беседа состоялась в понедельник. Макрон по итогам разговора сообщил в Twitter, что встретится с Трампом перед саммитом НАТО.

Теги
ИранФранцияТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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