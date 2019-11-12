Трамп: США значительно повысят пошлины на товары из Китая, если стороны не договорятся

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Вашингтон намерен значительно повысить пошлины на товары из Китая, если сторонам не удастся достичь договоренностей по торговле. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Если мы не заключим сделку, мы существенно повысим эти пошлины", - сказал Трамп. "Повышение будет очень значительным. И то же самое верно в отношении других стран, которые несправедливо поступали по отношению к нам", - добавил он.

Президент США также заострил внимание на том, что Вашингтон и Пекин ранее в этом году уже были близки к заключению соглашения по торговле. По утверждению Трампа, тогда китайская сторона отказалась выполнять некоторые из достигнутых ранее договоренностей.

Во время выступления Трамп отметил, что США и Китай могут в ближайшее время заключить соглашение в рамках первого этапа урегулирования споров о торговле. "Значительный первый этап в торговых договоренностях с Китаем может быть реализован. Это может произойти скоро", - сказал он. "Но мы согласимся на сделку только, если она будет выгодна для США, наших рабочих и наших прекрасных компаний", - добавил американский лидер.