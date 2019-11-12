Додон выступил против досрочных выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии может быть утверждено парламентом к началу декабря. Об этом заявил во вторник президент Игорь Додон в эфире телеканала "Молдова-1", комментируя отставку правительства Майи Санду.

"Новый кабинет можно сформировать в течение трех месяцев, но это слишком большой срок. Я считаю, что идеальным было бы к концу ноября - началу декабря утвердить новое правительство", - сказал Додон. По его словам, в среду он начнет консультации с депутатами о выдвижении кандидата в премьеры, которые могут развиваться по двум сценариям.

"Первый заключается в том, что депутаты блока Acum должны снова сесть за стол переговоров с Партией социалистов и создать новое правящее большинство. Если завтра они договорятся, то уже послезавтра я могу представить кандидата на должность премьера. Второй - президент возьмет на себя ответственность за создание правительства технократов, в составе которого не будет представителей партий", - пояснил Додон.

Он высказал мнение, что Санду, которая является одним из лидеров блока Acum), настроена на проведение досрочных выборов. "Они сейчас изображают из себя жертву, но на самом деле очень хотят досрочных выборов", - пояснил Додон, отметив, что считает их поведение неприемлемым. "Досрочные парламентские выборы стоят дорого, люди устали, ведь только что закончились местные выборы", - заметил президент. По его словам, международные партнеры Молдавии шокированы поведением правительства и рекомендовали отозвать инициативу об изменении порядка отбора кандидатов на должность генпрокурора, которая привела к отставке правительства.

Во вторник парламент выразил вотум недоверия правительству Санду, который был инициирован фракцией Партии социалистов Республики Молдова и поддержан депутатами оппозиционной Демократической партии. В июне социалисты сформировали парламентское большинство с Acum, объединившись для отстранения от власти демократов во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого они обвинили в коррупции и узурпации власти. После этого Плахотнюк покинул страну и пост лидера партии.

Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной Плахотнюком. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. Социалисты высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и противоречит конституции.