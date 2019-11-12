Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

СМИ: парламент Боливии пока не может начать заседание для обсуждения отставки президента

Отмечается, что зал, где должно проходить обсуждение, практически пуст

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Обе палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии не могут начать чрезвычайные заседания для обсуждения политического кризиса и отставки президента Эво Моралеса. Об этом сообщил телеканала Unitel.

Начало заседания Палаты депутатов (нижней палаты) было запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Как видно на показанных в эфире кадрах, зал, где должно проходить обсуждение, практически пуст. По данным телеканала, в нем не присутствует ни один депутат от партии "Движение к социализму", которой принадлежит большинство в обеих палатах.

Заседание Палаты сенаторов (верхней палаты) было созвано на 15:15 (22:15 мск). Зал верхней палаты парламента на данный момент практически пуст. Сенаторы должны рассмотреть заявление об отставке, которая подала спикер палаты Адриана Сальватьерра, и назначить нового главу. Согласно правилам, ей должна стать второй вице-спикер Жанин Аньес. Если ее кандидатура будет одобрена, она станет первой в очереди на пост и.о. президента.

Ранее Бетти Яникес, возглавляющая фракцию "Движения к социализму" в Палате депутатов, заявила, что законодатели требует "гарантий для участия в заседании". "На площади (перед парламентом - прим. ТАСС) остаются баррикады, а Луис Фернандо Камачо публично заявил, что призывает выйти на площадь сегодня", - сказала она на пресс-конференции. При этом Яникес отметила, что депутаты "Движения к социализму" "готовы работать для конституционного решения" кризиса.

10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов, если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Аньес заявила, что возьмет на себя обязанности и. о. президента, так как она должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.

Теги
БоливияПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Экс-губернатор Южной Каролины вышел из президентской гонки
Марк Сэнфорд объявил об этом во время выступления в штате Нью-Гэмпшир
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС