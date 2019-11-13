Марокканские спецслужбы арестовали экстремиста, связанного с ИГ

РАБАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Марокканские спецслужбы в результате проведенной операции арестовали во вторник на юге страны экстремиста, связанного с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

31-летний злоумышленник вел противоправную деятельность в городе Гуэльмим. "Операция осуществлена в рамках мер, направленных на выявление экстремистских элементов, вынашивающих террористические планы", - говорится в коммюнике силовиков.

Арестованный, как показало следствие, занимался восхвалением идеологии ИГ в интернете, в частности, распространяя информацию о своем брате, который сражается в рядах "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Оперативникам по результатам обысков удалось изъять электронные приборы, сотовые телефоны, электронные кабели.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР). Это силовое ведомство создано в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. Бюро подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.