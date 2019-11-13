Новым министром иностранных дел Колумбии назначили Клаудию Блум

БОГОТА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке во вторник принял решение назначить Клаудию Блум новым министром иностранных дел.

"Сообщаю стране, что назначил доктора Клаудию Блум новым министром иностранных дел", - написал он в своем Twitter.

Президент Колумбии отметил, что новый глава МИД обладает "большим опытом в политике и международных делах".

Ранее Дуке заявил, что Карлос Ольмес Трухильо, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с августа 2018 года, станет новым министром обороны Колумбии.