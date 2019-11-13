WP: Минюст США может скоро опубликовать доклад по слежке ФБР за Трампом

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц может в ближайшее время опубликовать доклад, посвященный обстоятельствам начала слежки Федеральным бюро расследований (ФБР) США за кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом в 2016 году. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

По сведениям ее источников в Минюсте, Хоровитц уже начал устанавливать сроки для вызова свидетелей с целью анализа подготовленного отчета. Это, по мнению источников газеты, является "очевидным подтверждением того, что документ вскоре будет обнародован". По данным The Washington Post, доклад может быть опубликован 20 ноября, либо после 28 ноября.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников правоохранительных органов в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры. По свидетельству политиков от правящей Республиканской партии, в отчете Хоровитц подверг резкой критике те шаги прежнего руководства Минюста США и входящего в его структуру ФБР, которые относились к слежке за избирательным штабом Трампа.

В частности, в конце октября The Washington Post сообщала, что проверка обстоятельств начала нацеленного на Трампа расследования спецслужб США в 2016 году превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Джон Дарем. Он, к примеру, выясняет, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование действий Трампа. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.