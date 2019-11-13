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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из зенитных установок село Спартак на севере Донецка

В ДНР уточнили, что украинские военные выпустили три мины из миномета калибра 82 мм по району донецкого аэропорта и вели огонь из стрелкового оружия

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду утром обстреляли из зенитных установок и минометов район аэропорта на севере Донецка и расположенное рядом село Спартак. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Армия Украины в 08:00 вела огонь по району села Спартак на севере Донецка. Было произведено 25 выстрелов из зенитных установок, также применялись крупнокалиберные пулеметы", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В представительстве также уточнили, что в 08:05 украинские военные выпустили три мины из миномета калибра 82 мм по району донецкого аэропорта и вели огонь из стрелкового оружия.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Последняя договоренность о перемирии достигнута на переговорах в Минске 17 июля. Было, в частности, объявлено, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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