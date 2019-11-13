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Палестино-израильский конфликт

"Исламский джихад" заявил о гибели в израильском ударе еще одного командира группировки

По данным телеканала Al Mayadeen, командующий так называемой Центральной бригадой вооруженного крыла "джихада" Халед Фарадж погиб в авиаударе в районе одной из ферм в центре прибрежного анклава

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинская группировка "Исламский джихад" заявила в среду о гибели еще одного ее командира в результате израильских обстрелов сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, командующий так называемой Центральной бригадой вооруженного крыла "джихада" - Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - 38-летний Халед Фарадж погиб в авиаударе в районе одной из ферм в центре прибрежного анклава.

Палестинские радикалы и армия Израиля уже сутки обмениваются ударами после того, как на рассвете вторника в результате бомбардировки в секторе были убиты влиятельный командир "бригад" Баха Абу аль-Ата и его супруга. Еще пять человек, в том числе четверо их детей, получили ранения. За это время из Газы по территории еврейского государства было выпущено около 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам "Исламского джихада" и других группировок, в результате чего к настоящему моменту уже погибли 12 палестинцев, в том числе трое активистов контролирующего анклав движения ХАМАС.

"Исламский джихад" ранее пригрозил пропорциональным ответом на убийство одного из своих лидеров, объявив о мобилизации бойцов. Его поддержали и другие группировки, входящие в так называемый совместный оперативный штаб сопротивления в Газе, заявив, что их ответ будет "болезненным".

По поступающей информации, Каир, который традиционно выступает посредником каждый раз, когда в секторе обостряется противостояние, в настоящее время предпринимают активные попытки остановить эскалацию. Как сообщалось, в египетскую столицу из Тель-Авива для обсуждения складывающейся ситуации направился специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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Палестино-израильский конфликт
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Информации о погибших или пострадавших в результате атаки пока не поступало
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