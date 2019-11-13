Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Индонезии установили личность устроившего теракт около здания полиции смертника

Официальный представитель полиции республики Дэди Прасетио сообщил, что "мужчина действовал в одиночку и не связан ни с какой террористической организацией"

СИНГАПУР, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Индонезии установили личность террориста-смертника, приведшего в действие в среду взрывное устройство около здания управления полиции города Медан (административный центр провинции Северная Суматра). Об этом сообщил официальный представитель полиции республики Дэди Прасетио.

"Экстремистом оказался 24-летний местный житель, его личность была установлена по отпечаткам пальцев", - сказал представитель органов правопорядка, назвав лишь инициалы его имени и фамилии. Он также подчеркнул, что "мужчина действовал в одиночку и не связан ни с какой террористической организацией".

В результате взрыва, мощность которого пока не установлена, ранения получили пятеро полицейских и один гражданский. Террорист умер на месте.

Теги
Индонезия
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Палестинские радикалы утверждают, что подбили израильский танк на границе Газы
Информации о погибших или пострадавших в результате атаки пока не поступало
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС