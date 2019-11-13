В Индонезии установили личность устроившего теракт около здания полиции смертника

СИНГАПУР, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Индонезии установили личность террориста-смертника, приведшего в действие в среду взрывное устройство около здания управления полиции города Медан (административный центр провинции Северная Суматра). Об этом сообщил официальный представитель полиции республики Дэди Прасетио.

"Экстремистом оказался 24-летний местный житель, его личность была установлена по отпечаткам пальцев", - сказал представитель органов правопорядка, назвав лишь инициалы его имени и фамилии. Он также подчеркнул, что "мужчина действовал в одиночку и не связан ни с какой террористической организацией".

В результате взрыва, мощность которого пока не установлена, ранения получили пятеро полицейских и один гражданский. Террорист умер на месте.