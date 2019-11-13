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Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля уничтожили завод по производству боеприпасов в секторе Газа

Также в ходе авиаударов были поражены штаб-квартира группировки "Исламский джихад", оружейный склад и дом участника группировки, ответственного за запуск ракет и хранение оружия

ТАСС, 13 ноября. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили в среду завод по производству боеприпасов и ряд других объектов палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Самолет ЦАХАЛ недавно нанес дополнительный удар по объектам группировки, расположенным по всей территории сектора Газа. Среди атакованных целей - основное предприятие по производству боеголовок для ракет и уникального сырья для дальнобойных снарядов, расположенное на юге сектора Газа", - говорится в заявлении. Военные подчеркнули, что радикалы из "Исламского джихада" развернули на территории всего региона сложную сеть объектов по производству боеприпасов.

Также в ходе авиаударов были поражены штаб-квартира группировки "Исламский джихад", оружейный склад и дом участника группировки, ответственного за запуск ракет и хранение оружия. Последним уничтоженным объектом стало судно, использовавшееся "для подготовки в будущем атак с моря".

Палестинские группировки и армия Израиля уже сутки обмениваются ударами. За это время из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам радикалов. В секторе Газа сообщают о более чем 20 погибших и 50 раненых в результате атак израильской армии на данный момент.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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