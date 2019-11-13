СМИ: армия Турции обстреляла два селения в окрестностях Телль-Тамера на севере Сирии

ТАСС, 13 ноября. Артиллерия турецкой армии открыла в среду огонь по селениям Даудия и Увейш в окрестностях города Телль-Тамер на севере сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, ранее обстрелам подверглись в этой пограничной местности еще шесть населенных пункта - Эль-Касимия, Рашидия, Эль-Манах, Умм-эль-Кафф, Рейхания и Эль-Азизия. Сведений о жертвах и пострадавших среди мирного населения не приводится.

С понедельника на этом участке фронта идут ожесточенные бои. По сведениям газеты Al-Akhbar, турецкие ВВС используют для нанесения ударов по наземным целям беспилотные летательные аппараты. Подразделения сирийской армии при поддержке отрядов ополченцев из числа курдов и ассирийцев сдерживают атаки турецких войск и воюющих на их стороне формирований вооруженной оппозиции.

Как отмечает издание, противник пытается расширить зону контроля и овладеть районами, которые находятся за пределами 30-километровой буферной зоны вдоль шоссе Алеппо - Хасеке. Командование ВС Сирии перебрасывает подкрепления на северо-восток страны и создает оборонительные рубежи в 40 км от провинциального центра Хасеке для отпора турецким войскам и их союзникам.

Как передало агентства Фират, курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), за сутки уничтожили не менее девяти наемников в рядах оппозиционных формирований. Сами курды потеряли шестерых бойцов, при этом пять из них погибли, когда турецкий беспилотник нанес удар по бронетранспортеру в районе Кубур-эль-Гараджна на подступах к городу Телль-Тамер.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.