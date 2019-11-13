Фон дер Ляйен переименует должность еврокомиссара по защите европейского образа жизни

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Назначенная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась сменить противоречивое название должность еврокомиссара по иммиграции и защите европейского образа жизни, на которую назначен грек Маргаритис Схинас. Об этом сообщила фракция социалистов Европарламента в распространенном в среду сообщении для СМИ. Новый состав Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен должен приступить к исполнению своих полномочий с 1 декабря.

"Назначенный председатель фон дер Ляйен согласилась изменить название должности еврокомиссара по иммиграции и защите европейского образа жизни", - говорится в заявлении.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе не смог подтвердить, что это решение уже принято, однако отметил, что "дискуссия с Европарламентом по этой теме велась".

Название должности Маргаритиса Схинаса в новом составе Еврокомиссии вызвала всплеск критики в европейских и иностранных СМИ, поскольку она наводит на мысли о пропаганде и цензуре.

"Естественно, мы проводим тщательный подбор слов в вопросе названия должностей. Речь идет исключительно о позитивном продвижении европейских ценностей", - заявил в этой связи представитель ЕК.

Согласно установленному в ЕС порядку формирования Еврокомиссии, ее главу назначают главы государств ЕС в ходе закрытых дискуссий на саммите сообщества, затем каждая из стран Евросоюза предлагают свои кандидатуры на посты еврокомиссаров - по одному от каждой страны. Далее назначенный глава Еврокомиссии проводит с ними собеседования и совместно со своим аппаратом определяет полномочия для каждого из еврокомиссаров, при этом для каждого нового состава Еврокомиссии должности ее членов придумываются вновь. При этом жесткая бюрократическая структура тематических подразделений или департаментов Еврокомиссии (которые выполняют функции сходные с министерствами в национальных правительствах) остается неизменной, меняется лишь система подчинения отдельных департаментов одному или другому еврокомиссару.

Комиссия фон дер Ляйен будет работать с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года.